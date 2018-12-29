Двое сталкеров романтично встретили Новый год в Припяти

Полиция задержала нарушителей.

Парень и девушка обустроили себе ночлег в заброшенном пустом здании в Припяти kv.npu.gov.ua

В отселенном городе Припять сотрудники полиции задержали двух сталкеров, которые проникли на территорию зоны отчуждения Чернобыльской АЭС вне пропускных пунктов с целью экстремального туризма.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Читай также: В Чернобыльской зоне провели арт-проект

“Экстремалами оказались 24-летний житель Львовской области и 33-летняя жительница Житомирской области. Как объяснили нарушители, которые обустроили себе ночлег в заброшенном пустом здании, они мечтали встретить Новый год в такой странной атмосфере, поэтому и нарушили закон“, - говорится в сообщении.

Правоохранители составили на задержанных админпротоколы по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) КоАП. Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Читай также: Что влечет сталкеров в зону отчуждения: Чернобыль в фото

Материалы дела направлены городской суд Славутича для принятия решения.

Отмечается, что всего за 2018 полиция обнаружила и задержала в зоне ЧАЭС 196 сталкеров.

Как сообщалось в марте 2018 года, на ЧАЭС начинают проводить легальные экскурсии.