Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ОРДЛО запланировали "призывную кампанию" на начало января

Комментариев: 1
Предписания отправить студентов на участки для постановки на воинский учет "отделы образования" получили перед самым Новым годом.
Российские оккупанты собрались насильно призвать в армию жителей Донбасса
Российские оккупанты собрались насильно призвать в армию жителей Донбасса
frontnews.eu

Читай также: ГРУ вырубает свет, ссорит украинцев и шлет фейки в США - Washington Post

Российское командование пытается повысить боевые возможности подразделений на Донбассе за счет переформирования и уменьшения их количества. Об этом сообщает пресс-службы Минобороны со ссылкой на данные разведки.

По информации ГУ разведки Минобороны, предполагается расформировывать подразделения, в которых ожидается освобождение большого количества военнослужащих, заканчивающих контракт.

Читай также: На Донбассе убили боевика по прозвищу "Кузя"

“В то же время за счет личного состава, который останется, и призыва молодого пополнения будут формироваться новые подразделения российских оккупационных войск“, - говорится в сообщении.

В связи с этим “военные комиссариаты“ в ОРДЛО накануне Нового года направили “руководителям“ местных “управлений“ и “отделов образования“ предписания обеспечить 100% явку молодежи на участки для постановки на воинский учет. 

Читай также: Сутки на Донбассе: три вражеских обстрела, погиб один боец ВСУ

“Согласно графику, указанные меры оккупационная власть планирует провести в период с 9 января по 4 февраля 2019 года“, - отметили в разведке.

Напомним, ранее разведка сообщала, что Россия готовит на Донбассе химическую атаку, в котором обвинит украинских военных.

Поделись:
Теги: ОРДЛО, Донбасс, РФ, оккупация, призыв, военные, боевики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Ruspidor    02.01.2019, 15:36
Оценка:  0
Ruspidor
Шо, опять, старых ВСУ уже утилизировали?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь