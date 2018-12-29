В ОРДЛО запланировали "призывную кампанию" на начало января
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Российское командование пытается повысить боевые возможности подразделений на Донбассе за счет переформирования и уменьшения их количества. Об этом сообщает пресс-службы Минобороны со ссылкой на данные разведки.
По информации ГУ разведки Минобороны, предполагается расформировывать подразделения, в которых ожидается освобождение большого количества военнослужащих, заканчивающих контракт.
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“В то же время за счет личного состава, который останется, и призыва молодого пополнения будут формироваться новые подразделения российских оккупационных войск“, - говорится в сообщении.
В связи с этим “военные комиссариаты“ в ОРДЛО накануне Нового года направили “руководителям“ местных “управлений“ и “отделов образования“ предписания обеспечить 100% явку молодежи на участки для постановки на воинский учет.
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“Согласно графику, указанные меры оккупационная власть планирует провести в период с 9 января по 4 февраля 2019 года“, - отметили в разведке.
Напомним, ранее разведка сообщала, что Россия готовит на Донбассе химическую атаку, в котором обвинит украинских военных.