Под Днепром задержали двух чиновников: Вымогали деньги у предпринимателей

Бизнесмены обратились в городские советы за получением на 2019-й год разрешительных документов по размещению объектов торговли.

В Днепре и Никополе задержали двух должностных лиц местных советов facebook.com/Департамент захисту економіки Національної поліції України

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В Днепре и Никополе задержали двух должностных лиц местных советов, которые требовали взятки за выдачу разрешительных документов. В обоих случаях средства вымогали за выдачу разрешений на размещение объектов торговли.

Об этом сообщает Управление защиты экономики в Днепропетровской области.

В конце 2018-го к оперативникам управления обратились граждане, которые сообщили, что работники органов исполнительной власти требуют у них взятку.

В декабре 2018 граждане обратились в городские советы за получением на 2019-й год разрешительных документов по размещению объектов торговли на территории городов. В органах исполнительной власти им сообщили, что эта услуга не бесплатная. В случае, если предприниматели откажутся оплатить - гарантировали умышленно препятствовать в получении разрешений.

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По информации правоохранителей, должностное лицо коммунального предприятия Днепровского городского совета за выдачу разрешительных документов на размещение четырех торговых точек требовало 1200 долларов США. Неправомерную выгоду получал в два этапа. Первый “транш“ главный инспектор получил в конце декабря 2018 года, а второй - в среду, 2 января.

За решение аналогичного вопроса, а именно за беспрепятственную выдачу разрешительных документов по установлению торговых павильонов на центральной городской площади Никополя, руководитель отдела Никопольского городского совета требовал 12 000 гривен. Его задержали во время получения части взятки в размере 5000 гривен.

Как сообщалось 30 декабря, в Полтаве чиновник вымогал сотни тысяч за "отсутствие проблем" у бизнесмена.