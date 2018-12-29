Армения назначила послом в Украине бывшего посла Чехии
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Президент Армении Армен Саркисян назначил Тиграна Сейраняна послом Армении в Украине. Об этом сообщает издание Armenpress.
С 2011 года Сейранян исполнял обязанности посла Армении в Чешской Республике, отвечая также и за Словакию. Также Сейранян работал консулом в США и Ираке.
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До этого послом Армении в Украине был Андраник Макунян (с 2010 по сентябрь 2018, когда он был отозван).
Правительство Армении после революции сменило ряд дипломатов в других странах, включая Великобританию, Ватикан, Австрию, США, Нидерланды и Египет. Украина в июне прошлого года тоже сменила посла в Армении, отправив туда Петра Литвина.
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Напомним, ранее сообщалось, что на выборах в Армении победил блок Пашиняна, набрав, 70,43% голосов.