В Донецке рухнул ж/д мост: Сепаратисты заявляют о подрыве
Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке 1 января обрушился железнодорожный мост через автомобильную дорогу Славянск - Донецк - Мариуполь
Об этом сообщают российские и сепаратистские СМИ, заявляя, что мост обрушился из-за подрыва, передает LB.ua.
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“1 января 2019 года в Пролетарском районе Донецка, на перегоне Чумаково - Ларино, 27 км, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск - Донецк - Мариуполь. Погибших и пострадавших нет“, - говорится в сообщении “МЧС ДНР“.
Движение транспорта по мосту и по дороге под ним остановлено.
Как сообщалось 18 декабря, под Харьковом пытались подорвать железную дорогу.