Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Донецке рухнул ж/д мост: Сепаратисты заявляют о подрыве

Комментариев: 3
Мост ведет через автомобильную дорогу Славянск - Донецк - Мариуполь.
В Донецке рухнул ж/д мост: Сепаратисты заявляют о подрыве
© dnmchs.ru
Фото 1/8
  • Информации о пострадавших нет
  • Информации о пострадавших нет
  • Информации о пострадавших нет
  • Информации о пострадавших нет
  • Информации о пострадавших нет
  • Информации о пострадавших нет
  • Информации о пострадавших нет
  • Информации о пострадавших нет
В Донецке рухнул ж/д мост: Сепаратисты заявляют о подрыве
Информации о пострадавших нет
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке 1 января обрушился железнодорожный мост через автомобильную дорогу Славянск - Донецк - Мариуполь

Об этом сообщают российские и сепаратистские СМИ, заявляя, что мост обрушился из-за подрыва, передает LB.ua.

Читай также: Житель Лисичанска получил 10 лет тюрьмы за подрыв моста через Северский Донец

“1 января 2019 года в Пролетарском районе Донецка, на перегоне Чумаково - Ларино, 27 км, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск - Донецк - Мариуполь. Погибших и пострадавших нет“, - говорится в сообщении “МЧС ДНР“.

Движение транспорта по мосту и по дороге под ним остановлено.

Как сообщалось 18 декабря, под Харьковом пытались подорвать железную дорогу.

Поделись:
Теги: мост, Донецк, взрыв
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Катилин    02.01.2019, 16:52
Оценка:  -2
Катилин
Логично, сами по себе железнодорожные мосты не имеют свойства падать
сергей11    02.01.2019, 16:40
Оценка:  +5
сергей11
Пробухала шантрапа свой мост, теперь истерит..
ВасяизИваново    02.01.2019, 17:33
Оценка:  -1
ВасяизИваново
Нет свидомый, они сами себя взорвали, ну типа создать картинку, не так ли?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь