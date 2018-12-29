Тернополянка сделала из бисера рекордную елку

На изготовление праздничного "дерева" ушло 20 кг бисера и 2 км проволоки.

Тернополянка выложила фото с рекордной елкой из бисера facebook.com/natalya.muran

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Тернополянка Наталья Муран сделала из бисера елку и попала в Книгу Рекордов Украины. Соответствующий рекорд зафиксировали незадолго до Нового года, написала она у себя на странице в Facebook.

По словам Натальи, работа над елкой заняла 9 месяцев. Высота елки - два метра, на ее изготовление ушло 20 кг бисера и 2 км проволоки.

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“Девять месяцев работы, 20 кг бисера и 2 км проволоки - и вот двухметровая красавица в моем доме и диплом “Книги рекордов Украины“ на стене“, - похвасталась Наталья.

Напомним, ранее сообщалось, что украинец Олег Скавыш побил мировой рекорд, протянув зубами корабль на расстояние больше 16 метров. Фамилию украинца внесли в Книгу Рекордов Гиннеса.