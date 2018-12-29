Украинцам автоматически пересчитают пенсии с учетом инфляции

Отныне индексация будет ежегодной и не будет зависеть от политических решений.

Читай также: Что изменится с 1 января: зарплаты, пенсии, тарифы и все-все-все

В этом году в Украине впервые будет осуществлен перерасчет пенсий в автоматическом режиме на основе четкой формулы, учитывающей показатель средней зарплаты и уровня инфляции.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

"В январе у нас будет перерасчет пенсий для военных пенсионеров, это около 500 тыс. человек. А 1 марта будет массовый перерасчет пенсий для всех украинских граждан. Это будет впервые автоматическая индексация", - сказал Гройсман.

Читай также: Правительство увеличило дефицит Пенсионного фонда

Он отметил, что отныне индексация будет ежегодной и не будет зависеть от политических решений. Кроме того, идет поиск решения проблемы людей, имеющих большой стаж работы, но всю жизнь получали небольшую зарплату, а значит, имеют небольшую пенсию.

При этом основой всех изменений, по словам главы правительства, будут возможности экономики.

Напомним, военнослужащие и лица, достигшие 65-летнего возраста, которые имеют большой трудовой стаж, с 1 января 2019 года будут получать повышенные пенсии, сообщает в Пенсионном фонде.