В "ДНР" похвастались захватом "украинского боевика"

Украинского военнослужащего якобы допросили о "провокациях от ВСУ".

Басурин уверяет, что украинский военный рассказал на допросе о "провокациях ВСУ" glavred.info

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В так называемой "ДНР" заявили о задержании военнослужащего ВСУ, который пытался проникнуть на оккупированную территорию на юге "республики". Об этом заявил "замначальника управления народной милиции" Эдуард Басурин, пишет Газета.ru.

Сепаратист говорит, что военному устроили допрос. "Нашими защитниками взят в плен один из украинских "боевиков", который был брошен своими "коллегами" при паническом бегстве", - уверяет Басуин.

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По его словам, пленника констатировали переохлаждение, сейчас ему оказывается медицинская помощь.

"Во время допроса украинский военный рассказал о подготовке наступления на мариупольском направлении", - уверяет российский ресурс, добавляя, что украинцы якобы готовили и провокацию с применением минометов.

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Информацию о захвате украинского военного пока не подтвердили, но и не опровергли в Минобороны Украины, пишет УНН.

По словам офицера пресс-службы ведомства Виталия Саранцева, информация от российских и сепаратистских СМИ уточняется: "Информация уточняется. Пока ничего конкретно сказать не можем".

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Напомним, ранее сообщалось, что стало известно имя военнослужащего, который погиб 1 января в зоне ООС на Донбассе.