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Погибшему в первый день года военному было 20 лет

Комментариев: 1
Парень родом из Хмельницкой области пошел служить на контракт в 2017 году.
Погибший на территории ООС боец воевал с 2017 года
Погибший на территории ООС боец воевал с 2017 года
24tv.ua

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Стало известно имя погибшего 1 января военнослужащего в зоне ООС на Донбассе. Об этом сообщает 24.ua.

Бойца звали Николай Голубев, ему было 20 лет. Голубев родом из Волочиска Хмельницкой области.

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Мужчина служил в десятой отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ, которая держит оборону в Новоайдарском районе Луганской области. Он пошел служить на контракт в 2017 году.

Голубев погиб во время минометного обстрела пророссийских боевиков. Тело бойца пока не доставили домой.

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Напомним, ранее сообщалось, что за последние сутки на Донбассе произошло три обстрела боевиками наших позиций. Погиб один украинский военный.

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Теги: Донбасс, смерть, обстрелы, военнослужащий
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Комментариев (1)
vicinq    02.01.2019, 17:33
Оценка:  0
vicinq
Земля тебе пухом солдат и вечная память!
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