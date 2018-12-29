Погибшему в первый день года военному было 20 лет

Парень родом из Хмельницкой области пошел служить на контракт в 2017 году.

Погибший на территории ООС боец воевал с 2017 года 24tv.ua

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Стало известно имя погибшего 1 января военнослужащего в зоне ООС на Донбассе. Об этом сообщает 24.ua.

Бойца звали Николай Голубев, ему было 20 лет. Голубев родом из Волочиска Хмельницкой области.

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Мужчина служил в десятой отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ, которая держит оборону в Новоайдарском районе Луганской области. Он пошел служить на контракт в 2017 году.

Голубев погиб во время минометного обстрела пророссийских боевиков. Тело бойца пока не доставили домой.

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Напомним, ранее сообщалось, что за последние сутки на Донбассе произошло три обстрела боевиками наших позиций. Погиб один украинский военный.