Оппозиционный блок потребовал отмены решения ЦИК

Центральная избирательная комиссия ликвидировала все избирательные участки в Российской Федерации, лишив права голоса около трех миллионов украинских граждан, проживающих там. Партия ОППОЗИЦИОННЫЙБЛОК требует отменить это решение Центральной избирательной комиссии и прекратить злоупотребления вокруг выборов. Об этом говорится в заявлении, размещенном на информационном ресурсе политической силы.

“Обращаемся к международным организациям, ведущим наблюдение за транспарентностью избирательного процесса с просьбой дать свою оценку решениям украинского Центризбиркома и вмешаться в сложившуюся ситуацию. В случае если ЦИК не отменит это свое решение, мы оставляем за собой право использовать все законные рычаги давления на власть, в том числе и обращения в суды“, говорится в заявлении.

В Оппозиционном блоке считают, произошедшее символичным, в день старта президентской избирательной кампании, практически в Новогоднюю ночь. “Именно нынешняя экономическая политика заставила миллионы украинцев покинуть страну в поисках заработка. Теперь им дают понять, что их украинские паспорта больше ничего не значат“.

Так же оппозиционеры отмечают, что Центризбирком мотивировал свое решение обращением Министерства иностранных дел, но Конституция прямо запрещает органам власти дискриминировать граждан, ограничивать их права, и тем более принимать решения, противоречащие Основному Закону. “Ни у ЦИК, ни у МИД нет полномочий лишать кого-либо избирательного права. Согласно законодательства, Центральная избирательная комиссия создана для организации избирательного процесса и реализации избирательного права граждан. А министерство иностранных дел – в том числе для защиты прав украинских граждан за рубежом. Таким образом действующая власть лишает права выбора многочисленную категорию “неугодных“ граждан“

В Оппоблоке считают, что сегодня речь идёт о тех, кто проживают на территории РФ, а завтра “неугодными“ и дискриминируемыми могут стать украинцы, живущие в странах ЕС, США, Канаде. Такой путь политики называют путем дискриминации и ограничения прав и свобод. “Принимая участие в махинациях и фальсификациях, государственные чиновники превышают служебные полномочия, злоупотребляют властью, выполняют преступные приказы и таким образом соучаствуют в уголовных преступлениях против собственного народа. Более того, антиконституционные действия власти ставят под угрозу признание выборов на международном уровне“, подытожили в заявлении.