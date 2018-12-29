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В Тернополе в общежитии произошел взрыв: есть жертвы

Комментариев: 1
В одном из общежитий Тернополя взорвалась граната, в результате чего один человек погиб, еще двое ранены.
В общежитии в Тернополе взорвалась граната
В общежитии в Тернополе взорвалась граната
thekievtimes.ua

В Тернополе на улице Макаренко, 2 в общежитии взорвалась граната, в результате чего погиб человек. Об этом в среду, 2 января, заявил оперативный дежурный областного управления по вопросам гражданской защиты населения Ярослав Скалецкий, сообщает Новости UA: Тернополь, областное радио.

Известно, что взрыв прогремел в 15:20 среды. Как уточняется, в результате инцидента один человек погиб и еще двое травмированы.

Ранее в Харькове в Индустриальном районе от взрыва гранаты погиб человек.

Также сообщалось, что во двор одного из домов в Кривом Роге Днепропетровской области неизвестный  бросил гранату РГД-5, которая после этого взорвалась.

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Теги: смерть, Тернополь, боеприпасы, взрыв, жертвы, общежития, гибель, граната, общежитие, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Шандор    02.01.2019, 18:52
Оценка:  +1
Шандор
У тернопольских рагулей не хватило денег на петарды.
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