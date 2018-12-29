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В Тернополе пьяный мужчина хвастался гранатой и взорвал себя

Комментариев: 4
В результате взрыва вылетели стекла из окон и были ранены еще два человека.
В Тернополе произошел взрыв из-за неосторожного обращения с гранатой
В Тернополе произошел взрыв из-за неосторожного обращения с гранатой
tp.npu.gov.ua

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В Тернополе на улице Макаренко около 16:00 в однокомнатной квартире произошел взрыв. Об этом сообщает ГУ Нацполиции области.

От ударной силы в квартире повылетали стекла. В результате взрыва погиб один человек, еще двое попали в больницу с травмами.

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“Зайдя в помещение, полицейские обнаружили тело мужчины. У него на пальце висело кольцо, вероятно, от гранаты. Рядом лежало еще двое раненых человек“, - говорится в сообщении. 

На момент взрыва в комнате находилось четыре человека, рассказал заместитель начальника ГУНП области Степан Яцух. По его словам, владелец квартиры рассказал, что погибший был его соседом. 

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Мужчины вместе смотрели телевизор и распивали спиртные напитки. Сосед хвастался гранатой, которую принес с собой, и в результате неосторожного обращения она взорвалась.

“Окончательную причину взрыва установит следствие. На месте происшествия работают криминалисты, оперативники, взрывотехники“, - отметила пресс-служба.

В результате взрыва утечки газа не произошло и не были повреждены никакие коммуникации. Продолжается следствие.

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Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный арендодатель ранил из пневматического пистолета двух квартирантов.

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Теги: граната, алкоголь, взрыв, смерть, Тернополь
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Комментариев (4)
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atos    02.01.2019, 18:55
Оценка:  +2
atos
Герои настолько безжалостны, не щадят не себя ни кого)))
Там таких процентов 99%, интеллект, как у гуппи, или унитазы мыть или пиндеру хвалить)))
Boxerogos    02.01.2019, 18:18
Оценка:  +3
Boxerogos
На той местности бухие бандерлоги взрывают гранаты вместо хлопушек и петард,не понимая своими куриными мозгами что гранаты-это не игрушки...Но туда им и дорога,полоумным скотынякам!
shurag    02.01.2019, 18:33
Оценка:  -4
shurag
Рогонос, тебе власологу и свиноподобной собаке не понять того, твои мозги набиты ватой
farfalle    02.01.2019, 18:36
Оценка:  +2
farfalle
Чего не понять-то? Что играть гранатами - хорошо? Вот дятел
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