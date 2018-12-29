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В Украине заявили о рекордном восстановлении лесов

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В 2018 году в Украине воссоздано лесов на общей площади 43,7 тысяч гектаров, из которых создано новых лесов - 1,9 тыс. га.
Украинский лес вывозят в ЕС, несмотря на запрет
Украинский лес вывозят в ЕС, несмотря на запрет
Скриншот из видео

В Украине в 2018 году было воссоздано лесов на площади 43,7 тысяч гектаров, общая площадь которых составляет 7,6 млн га (73% всего лесного фонда Украины). Об этом в среду, 2 января, сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов.

"Восстановление лесов в 2018 году происходило, в большинстве, на местах сплошных срубов 2017 года. В 2017 году площадь сплошных срубов составляла 40 тысяч гектаров. В 2018 году воссоздано лесов на площади 43,7 тысяч гектаров (создано новых лесов - 1,9 тыс. га)", - говорится в сообщении.

При этом в профильном ведомстве отметили, что в 2017 году произошло значительное уменьшение площади срубов от сплошных рубок при заготовке древесины. Такое уменьшение обусловлено Санитарными правилами в лесах Украины, которыми и было предусмотрено ограничение применения сплошных санитарных рубок.

 

"Согласно законодательству, предоставляется два года, в течение которых необходимо воссоздать лес на месте сплошных срубов. Такой период обусловлен необходимостью подготовки почвы и других мероприятий для высадки леса или содействия его естественному восстановлению", - пояснили в Гослесагентстве.

Там также добавили, что объемы восстановления лесов за последние пять лет составляли 251 тыс. гектаров, что на 11% больше площади сплошных срубов (227 тыс. га).

Напомним, летом прошлого года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что контрабанда леса достигла объема в 6-8 млрд грн в год. Позже в Государственной фискальной службе заявили, что за год из Украины вывезли более миллиона тонн леса.

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Теги: Флора и фауна, природа, леса, фото, деревья, дерево, лес, вырубка, вырубка леса, древесина
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Источник: korrespondent.net

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