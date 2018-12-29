Во Львове в Парке культуры ночью спилили 12-метровый кипарис
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В парке культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого во Львове неизвестные спилили 12-метровый кипарис. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор парка Александр Молодой.
Спиленное дерево обнаружили работники парка сегодня утром, говорит он. Специалисты сообщили, что кипарис спилили вручную - по одному из предположений, чтобы сплести из него рождественские веночки.
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"Пожелания "чтобы в Новый год было лучше" не сбываются с самого начала. Ну хорошо, лавочку на спортивной площадке выломали. Ничего, скамейку мы поставим. Но, объясните мне, я не понимаю, какой курве надо было уничтожить двенадцатиметровый кипарис?" - возмущен Молодой.
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На территории парка есть камеры видеонаблюдения, но их недостаточно - на месте, где рос кипарис, их как раз нет.
Ранее сообщалось, что в Одессе на Гагаринском плато неизвестные спилили десятки деревьев.