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Во Львове в Парке культуры ночью спилили 12-метровый кипарис

Комментариев: 2
Предположительно, дерево собирались пустить на рождественские веночки.
Кипарис спилили как раз в том месте, где нет видеокамер
Кипарис спилили как раз в том месте, где нет видеокамер
facebook.com/molodyj

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В парке культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого во Львове неизвестные спилили 12-метровый кипарис. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор парка Александр Молодой.

Директор парка предполагает, что злоумышленники хотели пустить дерево на веночки
Директор парка предполагает, что злоумышленники хотели пустить дерево на веночки
facebook.com/molodyj

Спиленное дерево обнаружили работники парка сегодня утром, говорит он. Специалисты сообщили, что кипарис спилили вручную - по одному из предположений, чтобы сплести из него рождественские веночки.

Парк во Львове лишился 12-метрового кипариса
Парк во Львове лишился 12-метрового кипариса
facebook.com/molodyj

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"Пожелания "чтобы в Новый год было лучше" не сбываются с самого начала. Ну хорошо, лавочку на спортивной площадке выломали. Ничего, скамейку мы поставим. Но, объясните мне, я не понимаю, какой курве надо было уничтожить двенадцатиметровый кипарис?" - возмущен Молодой.

Само дерево из парка после спиливания так и не забрали
Само дерево из парка после спиливания так и не забрали
facebook.com/molodyj

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На территории парка есть камеры видеонаблюдения, но их недостаточно - на месте, где рос кипарис, их как раз нет.

Директор парка возмущен действиями неизвестных вандалов
Директор парка возмущен действиями неизвестных вандалов
facebook.com/molodyj

Ранее сообщалось, что в Одессе на Гагаринском плато неизвестные спилили десятки деревьев.

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Теги: Львов, Рождество, кража, парк, дерево
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Комментариев (2)
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atos    02.01.2019, 19:17
Оценка:  -1
atos
Наследие пиндеры, всё уничтожить, это нормально для галицаев))
ВосставшийИзБана    02.01.2019, 19:28
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
А ты их уже поймал и паспорт проверил?
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