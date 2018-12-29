Во Львове в Парке культуры ночью спилили 12-метровый кипарис

Предположительно, дерево собирались пустить на рождественские веночки.

Кипарис спилили как раз в том месте, где нет видеокамер facebook.com/molodyj

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В парке культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого во Львове неизвестные спилили 12-метровый кипарис. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор парка Александр Молодой.

Директор парка предполагает, что злоумышленники хотели пустить дерево на веночки facebook.com/molodyj

Спиленное дерево обнаружили работники парка сегодня утром, говорит он. Специалисты сообщили, что кипарис спилили вручную - по одному из предположений, чтобы сплести из него рождественские веночки.

Парк во Львове лишился 12-метрового кипариса facebook.com/molodyj

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"Пожелания "чтобы в Новый год было лучше" не сбываются с самого начала. Ну хорошо, лавочку на спортивной площадке выломали. Ничего, скамейку мы поставим. Но, объясните мне, я не понимаю, какой курве надо было уничтожить двенадцатиметровый кипарис?" - возмущен Молодой.

Само дерево из парка после спиливания так и не забрали facebook.com/molodyj

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На территории парка есть камеры видеонаблюдения, но их недостаточно - на месте, где рос кипарис, их как раз нет.

Директор парка возмущен действиями неизвестных вандалов facebook.com/molodyj

Ранее сообщалось, что в Одессе на Гагаринском плато неизвестные спилили десятки деревьев.