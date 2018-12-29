Во львовском Парке культуры пытались украсть 12-метровый кипарис

Работники парка предполагают, что дерево пытались украсть в качестве материала для популярных сегодня рождественских веночков.

Во Львове в парке культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого неизвестные пытались украсть 12-метровый кипарис. Об этом в среду, 2 января, на своей странице в Facebookсообщил директор парка Алексенд Молодой.

По его словам, спиленное дерево обнаружили работники парка сегодня утром.

Фото: facebook.com/Александр Молодой

"Столяры парка предполагают, что кипарис спиливали вручную. Возможно, дерево хотели забрать сегодня, но не успели. Думаем, что кто-то спилил кипарис для того, чтобы из его ветвей сплести рождественские веночки, которые сегодня в спросе", - сообщил Молодой.

По его словам, на территории парка работает около десяти камер видеонаблюдения, однако на участке, где спилили кипарис, камер нет.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в Донецкой области из храма украли мощи Георгия Победоносца.

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