Во львовском Парке культуры пытались украсть 12-метровый кипарис
Во Львове в парке культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого неизвестные пытались украсть 12-метровый кипарис. Об этом в среду, 2 января, на своей странице в Facebookсообщил директор парка Алексенд Молодой.
По его словам, спиленное дерево обнаружили работники парка сегодня утром.
"Столяры парка предполагают, что кипарис спиливали вручную. Возможно, дерево хотели забрать сегодня, но не успели. Думаем, что кто-то спилил кипарис для того, чтобы из его ветвей сплести рождественские веночки, которые сегодня в спросе", - сообщил Молодой.
По его словам, на территории парка работает около десяти камер видеонаблюдения, однако на участке, где спилили кипарис, камер нет.
Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в Донецкой области из храма украли мощи Георгия Победоносца.
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