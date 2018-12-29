Боевики обстреливали украинских военных из гранатометов и запустили снайпера
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В течение 2 января по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска четыре раза нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.
“Случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано“, - отметили военные.
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Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Вильный на Луганском направлении.
Кроме того, гранатометы стреляли также вблизи поселков Опытное на Донецком направлении и населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.
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“Кроме вышеупомянутого оружия, в районе поселка Пески на Донецком направлении зафиксирована работа вражеского снайпера“, - сообщили в штабе ООС.
В ответ подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства. С начала суток вследствие обстрелов врага ни один украинский военнослужащий не пострадал.
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“Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня“, - заверила пресс-служба.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские морские пехотинцы пять дней учились правильно десантироваться с корабля.