Боевики обстреливали украинских военных из гранатометов и запустили снайпера

Режим прекращения огня нарушался четыре раза, но без запрещенного оружия.

Штаб ООС отчитался о ситуации на Донбассе по состоянию на вечер 2 января facebook.com/pressjfo.news

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В течение 2 января по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска четыре раза нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

“Случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано“, - отметили военные.

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Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Вильный на Луганском направлении.

Кроме того, гранатометы стреляли также вблизи поселков Опытное на Донецком направлении и населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.

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“Кроме вышеупомянутого оружия, в районе поселка Пески на Донецком направлении зафиксирована работа вражеского снайпера“, - сообщили в штабе ООС.

В ответ подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства. С начала суток вследствие обстрелов врага ни один украинский военнослужащий не пострадал.

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“Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня“, - заверила пресс-служба.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские морские пехотинцы пять дней учились правильно десантироваться с корабля.