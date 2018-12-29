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В Сумах в лифте погиб двухмесячный ребенок

Комментариев: 16
Дедушка возвращался с прогулки с двухмесячным внуком. Выйдя из лифта на девятом этаже, он попытался вывезти коляску, но не успел – кабина оборвалась.
В Сумах в многоэтажке оборвался лифт
В Сумах в многоэтажке оборвался лифт
CS-CS.Net

В Сумах в многоэтажке на улице Супруна в среду, 2 января, в лифте погиб двухмесячный ребенок. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Сумской области.

"Происшествие случилось сегодня в 16 часов в многоэтажке по ул.Супруна. Лифт, в котором находилась коляска с двухмесячным мальчиком, внезапно сорвался. Попытки родных спасти ребенка оказались безуспешными", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что в момент чрезвычайного происшествия с ребенком находился дедушка. Возвращаясь с прогулки, он поднялся на лифте на 9 этаж, вышел из кабины первым и попытался вывезти коляску, однако в этот момент кабина лифта оборвалась.

По факту в полиции открыто уголовное производство, в рамках которого устанавливаются обстоятельства и причины, которые привели к гибели ребенка.

Напомним, в начале декабря в Киеве в жилом доме лифт едва не разорвал пополам детскую коляску. В момент инцидента в ней находился 2-месячный ребенок.

А накануне в Николаевской области случилось резонансное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли сразу трое детей, младшему из которых было всего семь месяцев.

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Теги: смерть, Лифт, ребенок, ЧП, происшествие, Сумы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (18)
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M256    02.01.2019, 20:05
Оценка:  0
M256
Месяц назад столько было комментариев, какие лифтеры плохие, и как неудобно следовать правилам безопасности, выходить/заходить с ребенком на руках.Любая техника может поломаться, если написано "не стой под грузом", если он сорвется, вина 70 на 30 в сторону того, кто под ним стоял,потому что "удобней
M256    02.01.2019, 20:10
Оценка:  0
M256
разве мы не понимаем, что особенно в старых домах,лифты наработали сотни тысяч часов?Их годами портили вандалы, лифтов сотни тысяч штук, проследить за всеми невозможно, разве не знаем почему такие правила про ребенка на руках? Почему не следуем?Мы сами осознанно идем на риск и надеемся, что пронесет
GreenPeace!    02.01.2019, 20:15
Оценка:  0
GreenPeace!
Не следуют правилам,потому что из сел миллионы людей перехали в город,и правила пользования лифтом никто никогда не видел.И если бы лифт осматривался такого бы не случилось.Пусть каждый делает свою работу по совести,а не нравится,пусть идут в Сильпо работать,там больше платят.
GreenPeace!    02.01.2019, 20:11
Оценка:  0
GreenPeace!
Да,лифтеры плохие!!!По закону Украины,лифты старше 25 лет считаются аварийными!!!и должны либо отключаться,либо осматриваться механиком по лифтам раз в два дня!!!Этого не делает никто,во всяком случае у нас в доме.Загляните в шахту лифта,когда в него заходите,если шахта не освещается...значит там
GreenPeace!    02.01.2019, 20:13
Оценка:  0
GreenPeace!
механик не проводит проверку тросов и ловителей.А технику безопасности,табличку,на которой это написано,либо давно сорвали из лифта,либо на ней уже ничего не прочесть.Я ругаюсь с лифтерами постоянно,ответ ожин:"У нас такие зарплаты,что никто не хочет работать".
M256    02.01.2019, 20:19
Оценка:  0
M256
есть случаи когда лифтеры виноваты, есть случаи когда не виноваты. Это техника. Она ломается. А кто виноват..если я куплю на улицу у бомжа консерву и накормлю детей.Они попадут в больницу с ботулизмом.То на ком делаем акцент?На бомже которы продавал плохую консерву? Да он плохой. А я какой? Хороший?
M256    02.01.2019, 20:21
Оценка:  0
M256
это жизнь наших детей, наших близких и наши. Кто там виноват дело десятое, если мы поступаем глупо и нарушаем общие нормы безопасности. А лифтеров кстати абсолютно правильно трясти ДО того, как случилось, это в силах каждого из нас, мы что не видим состояние лифтов..
GreenPeace!    02.01.2019, 20:20
Оценка:  +1
GreenPeace!
У меня папа,проработал 25 лет механиком по лифтам!!Был уважаемым человеком,потому что делал все по совести и думал о других!!!Было давно это,и папы уже нет в живых...но я четко знаю,как должно быть!!!И бесит,когда никто них не делает,жалуются на зп,а если чп,то виновных не найти.Типа все работают!!
GreenPeace!    02.01.2019, 20:23
Оценка:  0
GreenPeace!
Я о том,что плохо работают,лифтеров вообще по году не бывает!!А когда ЧП,они отвечают,что ходят каждый день на проверку.И на жалобы не реагируют.Еще раз повторюсь,мало платят,ищите работу с большей зп,а работу нужно делать качественно.
M256    02.01.2019, 20:23
Оценка:  0
M256
есть такие же честные и порядочные, но на одного такого 100 лифтов, вчера лифт проверил, а сегодня соседушка нужду в лифте справил, и проводка окислилась, и защита тютю, как от такого уберечься? Есть случаи, когда лифтеры халтурят, но есть что они просто не успевают за теми, кто лифты ломает
GreenPeace!    02.01.2019, 20:26
Оценка:  0
GreenPeace!
М256,еще раз:по закону Украины,механик дожен проверять лифт раз в два дня!!И если,кто-то написал сегодня,послезавтра уже будет механик.И ситуация решится.
А если он раз в сто лет заходит,бумажку наклеить о проверке,которую не проводил,то конечно,случается такая херня.
M256    02.01.2019, 20:38
Оценка:  0
M256
ты вообще не понимимаешь о чем пишешь. Во-первых, частота проверок лифтов законом не устанавливается. Во-вторых, в правилах, насколько я читал речь о 1 разе в 2 года говорится. Если лифт каждые 2 дня, это в Киеве 25 000 проверок в сутки? У нас есть такая армия механиков? Не знаешь - не говори.
bertal    02.01.2019, 20:28
Оценка:  0
bertal
При чем тут лифтеры? Они что могут выделить деньги на замену тросов , двигателей , лифтов? -даже если видят , что нужна замена? В лучшем случае могут выключить лифт, лифтеры как и кондукторы не могут повлиять на замену транспорта, боясь быть уволенными
Boxerogos    02.01.2019, 20:05
Оценка:  +3
Boxerogos
Ужасное горе!К сожалению,и дедушка этого ребёнка долго не проживёт,не выдержит организм стресса и чувства вины...
bertal    02.01.2019, 20:01
Оценка:  +1
bertal
Пора давно навести порядок в стране, начальника ЖЕКа на пожизненное, другие задумаются воровать или чинить, по другому не будет порядка
GreenPeace!    02.01.2019, 20:17
Оценка:  +1
GreenPeace!
Именно ЖЭКи нанимают компании по обслуживанию лифтов,и в тариф Будинкоутримання,входит плата за содержание лифта и его освещение!!ЗА ЧТО МЫ ПЛАТИМ?ТАРИФЫ РАСТУТ,БЕЗОПАСНОСТИ НОЛЬ.
M256    02.01.2019, 20:28
Оценка:  -1
M256
если человек идет на красный свет светофора и попадает под машину, у которой заклинили тормоза. То при чем здесь безопасность? Правила ведь придумали не просто так, а именно для таких ситуаций. Безопасность за деньги/платежки не купишь, безопасность зависит в первую очередь от нас.
bertal    02.01.2019, 20:38
Оценка:  0
bertal
Для М256, когда вы вызываете лифт и он подъезжает, то значит он рабочий, при чем тут красный свет светофора, если человек вошел в рабочий лифт? Не перекладывайте с больной головы на здоровую((
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