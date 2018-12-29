В Сумах в лифте погиб двухмесячный ребенок

Дедушка возвращался с прогулки с двухмесячным внуком. Выйдя из лифта на девятом этаже, он попытался вывезти коляску, но не успел – кабина оборвалась.

В Сумах в многоэтажке на улице Супруна в среду, 2 января, в лифте погиб двухмесячный ребенок. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Сумской области.

"Происшествие случилось сегодня в 16 часов в многоэтажке по ул.Супруна. Лифт, в котором находилась коляска с двухмесячным мальчиком, внезапно сорвался. Попытки родных спасти ребенка оказались безуспешными", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что в момент чрезвычайного происшествия с ребенком находился дедушка. Возвращаясь с прогулки, он поднялся на лифте на 9 этаж, вышел из кабины первым и попытался вывезти коляску, однако в этот момент кабина лифта оборвалась.

По факту в полиции открыто уголовное производство, в рамках которого устанавливаются обстоятельства и причины, которые привели к гибели ребенка.

Напомним, в начале декабря в Киеве в жилом доме лифт едва не разорвал пополам детскую коляску. В момент инцидента в ней находился 2-месячный ребенок.

А накануне в Николаевской области случилось резонансное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли сразу трое детей, младшему из которых было всего семь месяцев.

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