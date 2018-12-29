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Супрун заявила о получении пяти повесток в суд

Комментариев: 2
Исполняющая обязанности министра здравоохранения заявила о получении пяти повесток в Печерский районный суд Киева.
Ульяну Супрун вызывают в суд на рассмотрение дел об админправонарушениях
Ульяну Супрун вызывают в суд на рассмотрение дел об админправонарушениях
facebook.com/ulanasuprun

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила о получении пяти повесток в Печерский районный суд Киева на 3 января 2019 года. В частности, на рассмотрение дел об административных правонарушениях, сообщила она в среду, 2 января, в Twitter.

Как уточнила Супрун, четыре повестки от 4 декабря и одна от 19 декабря 2018 года.

"По номерам на конвертах можно отследить, что они были отправлены 29 декабря 2018 года", - написала руководитель Минздрава в микроблоге.

Ранее Супрун заявила, что ее вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. По ее словам, это связано с заявлениями бывшего ректора Одесского медуниверситета Валерия Запорожана.

Напомним, 17 июля Министерство здравоохранения Украины уволило с должности ректора Одесского национального медицинского университета Валерия Запорожана.

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Теги: Киев, суд, Минздрав, фото, МОЗ, Супрун, повестка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    02.01.2019, 20:34
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ябеда-корябеда!
bertal    02.01.2019, 20:31
Оценка:  +1
bertal
Давно пора ее посадить, желательно с расстрельной статьёй, чтоб другие задумывались когда лезут к корыту
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