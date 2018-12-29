Супрун заявила о получении пяти повесток в суд

Исполняющая обязанности министра здравоохранения заявила о получении пяти повесток в Печерский районный суд Киева.

Ульяну Супрун вызывают в суд на рассмотрение дел об админправонарушениях facebook.com/ulanasuprun

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила о получении пяти повесток в Печерский районный суд Киева на 3 января 2019 года. В частности, на рассмотрение дел об административных правонарушениях, сообщила она в среду, 2 января, в Twitter.

Как уточнила Супрун, четыре повестки от 4 декабря и одна от 19 декабря 2018 года.

"По номерам на конвертах можно отследить, что они были отправлены 29 декабря 2018 года", - написала руководитель Минздрава в микроблоге.

Щойно отримала 5 повісток в Печерський суд на 03.01.2019 на розгляд справ щодо адмінправопорушень. 4 повістки від 04.12.2018 і 1 від 19.12.2018. По номерах на конвертах можна відслідкувати що вони були відправлені 29.12.2018. Хтось дуже не хоче, щоб @MoH_Ukraine з’явилось на суд. pic.twitter.com/xAlLqBw4zK — Уляна Супрун (@usuprun) 2 січня 2019 р.

Ранее Супрун заявила, что ее вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. По ее словам, это связано с заявлениями бывшего ректора Одесского медуниверситета Валерия Запорожана.

Напомним, 17 июля Министерство здравоохранения Украины уволило с должности ректора Одесского национального медицинского университета Валерия Запорожана.

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