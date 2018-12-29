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Днем на Донбассе режим тишины нарушили четыре раза

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Сепаратисты днем на Донбассе четыре раза нарушали режим прекращения огня. В районе Песков работал снайпер.
ВСУ открывали ответный огонь для подавления провокаций противника
ВСУ открывали ответный огонь для подавления провокаций противника
Пресс-центр штаба АТО / Facebook

В течение текущих суток, 2 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты в период с 00:00 до 18:00 среды четыре раза нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Указано, что опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Вильный на Луганском направлении, а также вблизи поселков Опытное на Донецком направлении и населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.

Кроме вышеупомянутого оружия, в районе поселка Пески на Донецком направлении зафиксирована работа снайпера.

"В результате обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - доложили в штабе ООС.

Ранее в Вооруженных силах Украины заявили об исчезновении военнослужащего 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в ночь на 29 декабря 2018 года на Донбассе. Его поиски пока не принесли результата.

Также сообщалось, что подразделения сепаратистов 1 января три раза открывали огонь по позициям ВСУ: один украинский военный погиб, еще два получили ранения.

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Теги: донбасс, военные, обстрел, сепаратисты, ВСУ, ситуация на востоке Украины, режим тишины на Донбассе, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВасяизИваново    02.01.2019, 21:25
Оценка:  0
ВасяизИваново
Сепаратисты (ладно хоть перестали называть их террористами) 4 раза нарушали, а ваши ни разу? Как то не верится, вы что, белые и пушистые?
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