Выступлением Зеленского Коломойский оскорбил институт президентства в Украине, - эксперт

Выступление Владимира Зеленского в канун Нового года на телеканале 1+1 вместо традиционного поздравления президента стало демонстрацией неуважения к самому институту президентства в Украине и игрой на чувствах разочарованных граждан. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт Алексей Голобуцкий.

По его словам, выступление Владимира Зеленского на телеканале 1+1 вместо новогоднего поздравления президента стало "открытой демонстрацией истинного неуважения даже не к Порошенко как личности, а к самому институту президентства".

"Такого даже при Януковиче не было. Это признали даже те, кого и близко нельзя назвать порохоботами. Нас с вами Коломойский через свою марионетку разводит. Всю страну разыграли. Только это ничуть не смешно. Это - явный перебор", - заявил Голобуцкий.

Он выразил мнение, что Игорь Коломойский, владелец телеканала, таким пассажем со стороны своего протеже "грубо и цинично" сыграл на чувствах тех людей, которые разочарованы в чем-то в своей стране. Это, по словам Голобуцкого, снижает шансы Зеленского на политические перспективы.

"Хотите президентом видеть человека не из политики? Ешьте. Только за этим стоят олигархи, у которых такие зеленские - разменные монеты. А товар - это мы с вами. Надеюсь, что после такого откровенного плевка в сторону самого понятия "президент Украины" не очень много граждан захочет видеть этого комедианта во главе Украины", - подытожил эксперт.