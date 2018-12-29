Порошенко заявил о развитии украинской музыки

Президент заявил, что за последний год украинская музыка изрядно развилась, а соцсети буквально гудели об отечественных артистах.

Украинский язык должен везде звучать во весь голос, считает Петр Порошенко Петр Порошенко / Facebook

Президент Петр Порошенко заявил о значительном развитии украинской музыки за последний год. Об этом он сообщил в среду, 2 января, в Facebook.

В частности, по его словам, за последний год украинская музыка изрядно развилась, а соцсети буквально гудели об отечественных артистах.

"Радуюсь, когда вижу, как за последний год развилась украинская музыка - от фолка до танцевальной музыки и рока. Появилось много современных, ярких композиций как от давно известных коллективов, так и от новых талантливых исполнителей. Соцсети без преувеличения гудели об украинских звездах", - написал глава государства.

В этом контексте Порошенко вспомнил о невероятном прорыве группы KAZKA.

"Разговаривать, писать, петь на украинском - это стало драйвом, стало модным, мы точно должны поддерживать этот тренд, так как украинский язык должен везде звучать во весь голос!" - подчеркнул президент.

Ранее в Нацсовете по вопросам ТВ и радио заявили, что доля украинского языка в эфире общенациональных телеканалов сейчас составляет в среднем 92%.

Также сообщалось, что за два года действия языковых квот доля украиноязычных песен в эфире радиостанций возросла на четыре процентных пункта.

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