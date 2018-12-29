В Сумах задержали двух человек из-за гибели ребенка в лифте
Полиция задержала двух подозреваемых из-за смерти двухмесячного ребенка в результате обрыва лифта в многоэтажке в Сумах. Об этом в среду, 2 января, информировала в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.
"По результатам первоочередных следственных действий, проведенных сотрудниками полиции и Управления защиты экономики под процессуальным руководством прокуратуры, в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны два человека, преступные действия или бездействие которых привели к гибели младенца", - говорится в сообщении.
В полиции Сумской области уточнили, что задержаны директор и один из сотрудников предприятия Горсумылифт.
По факту происшествия открыто уголовное производство по статьям злоупотребление властью или служебным положением и убийство по неосторожности.
В течение суток задержанным сообщат о подозрении после чего будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 2 января в Сумах погиб двухмесячный ребенок из-за обрушения лифта в многоэтажном доме.
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