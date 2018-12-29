МИД Украины предупредил об опасности поездок в Таиланд

Ведомство призывает украинцев до 5 января не посещать прибрежные зоны в южных регионах королевства из-за шторма.

Министерство иностранных дел Украины просит граждан страны воздержаться от посещения Королевства Таиланд в связи с приближением тропического шторма Пабук. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"В связи с приближением тропического шторма Пабук и ухудшением погодных условий в южных регионах Королевства Таиланд (провинциях Чумпхон, Сурат Тани, Након Си Таммарарт, Пхаталунг, Сонгкла, Паттани, Яла, Наративат, Краби, Транг, Сатун, Пхукет) с 2 до 5 января 2019 ожидаются сильный ветер и осадки, возможны наводнения, тайфуны, которые могут привести к нарушению работы систем транспортного сообщения, а также перебоев с электро- и водоснабжением" – подчеркнули в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Гражданам Украины рекомендовали проявлять осторожность и воздержаться от посещения прибрежных зон.

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Напомним, с 15 ноября 2018 года власти Таиланда отменили для украинцев консульский сбор за получение туристической визы по прибытию в страну. Льготный режим будет действовать до 31 января 2019 года.

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