Сутки на Донбассе: 5 вражеских обстрелов, потерь в рядах ВСУ нет

Украинская разведка сообщила о смерти в рядах противника из-за неосторожного обращения с оружием.

Сепаратисты пять раз нарушили новогоднее перемирие EPA\UPG

В течение минувших суток сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, однако, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Об этом в четверг, 3 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями не зафиксировано.

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Опорные пункты ВСУ были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Вильный и Станицы Луганской на Луганском направлении, а также вблизи поселка Опытное на Донецком направлении и населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.

“В районе поселка Пески на Донецком направлении зафиксирована работа вражеского снайпера“ - отметили в штабе ООС.

Также сообщается, что в течение текущих суток противник огонь не открывал.

“Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня“ – говорится в сообщении штаба ООС.

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По данным украинской разведки, 2 января, из-за неосторожного обращения с оружием один член НВФ погиб и трое получили ранения.

Напомним, накануне в ВСУ заявили о пропаже военного на Донбассе. Он исчез в ночь на 29 декабря 2018 года на Донбассе.

Ранее сепаратисты “ДНР“ заявили о захвате в плен украинского военного, продемонстрировав в видеозаявлении его автомат.