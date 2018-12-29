Итоги 2 января: Лесной рекорд и валютные новшества

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Украине заявили о значительном восстановлении лесного фонда Getty Images

В Украине отчитались о восстановлении лесов; в банкоматах можно будет обменять валюту: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

НБУ оштрафовал Сбербанк России

В декабре 2018 года Национальный банк Украины применил меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга по результатам соответствующих проверок к пяти банкам.

В частности, на 94,74 миллиона гривен был оштрафован Сбербанк России за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более трех миллиардов гривен.

Президент рассказал о новых приоритетах в торговле с ЕС

Президент Петр Порошенко назвал дальнейшие приоритеты Украины в развитии торговли с Евросоюзом.

В частности, речь идет об усилении таможенного сотрудничества, заключении соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции и об адаптации законодательства в сфере санитарных и фитосанитарных мер.

В Украине разрешили осуществлять обмен валют в банкоматах

В Украине заработали новые правила валютных операций, согласно которым можно будет осуществлять обмен валют в банкоматах и ​​терминалах.

Возможность проведения таких операций появилась после разрешения банкам оформлять квитанции о валютно-обменной операции не только в бумажной, но и в электронной форме.

Суд арестовал недвижимость Мирослава Продана

Соломенский районный суд Киева наложил арест на часть имущества бывшего исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана.

В Магнитогорске под завалами нашли тела 36 человек

Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тела 36 человек, которые стали жертвами взрыва и обрушения подъезда жилого дома.

Неизвестной остается судьба еще пяти человек.

В Украине заявили о рекордном восстановлении лесов

Пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов сообщила, что в 2018 году были воссозданы леса на площади 43,7 тысячи гектаров, из них 1,9 тысячи гектаров новых лесов.

При этом отмечается, что площадь срубов в 2017 году составляла 40 тысяч гектаров.

ФГИ утвердил продажу почти 800 объектов малой приватизации

Фонд государственного имущества утвердил перечень из 792 объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2019 году.

В перечень вошли как новые объекты, так и те, что не успели приватизировать в прошлом году.