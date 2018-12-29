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Телеканал CNN исправил сообщение о "российском" Симферополе

Комментариев: 2
После обращения украинского посольства американский телеканал исправил ошибку с принадлежностью крымского города.
CNN исправил сообщение о "российском" Симферополе
CNN исправил сообщение о "российском" Симферополе
Global Look Press/Anton_Astrey/ twitter.com / Global Look Press

Американский телеканал CNN исправил ошибочное обозначение города Симферополь на территории аннексированного Крыма. Об этом в четверг, 3 января, сообщает Посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

"После оперативного обращение Посольства Украины в США и призывов от украинской и иностранной аудитории американский телеканал CNN исправил некорректное обозначение принадлежности украинского города Симферополь в Российской Федерации", - сообщили в дипломатической миссии.

Речь идет об ошибке в фоторепортаже СМИ о встрече Нового года в разных странах мира.

"Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и выбирать контент. Симферополь является украинским городом на Крымском полуострове, оккупированном Россией. Не следуйте российскому сценарию", - говорилось в сообщении посольства.

После исправления ошибки, в свою очередь, Посольство Украины в США поблагодарило команду американского канала за своевременную реакцию и взаимодействие.

Ранее Bloomberg опубликовал карту с "ничьим" Крымом.

Напомним, ранее сообщалось, что  в Тернополе изготовили календари чемпионата мира по футболу 2018 года  с изображением Крыма как части РФ. СБУ инициировала открытие уголовного производства по данному факту.

 

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Теги: СМИ, Крым, Симферополь, посольство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колишнiй-скідняк    03.01.2019, 09:39
Оценка:  0
Колишнiй-скідняк
Если тебя бросила девушка и мутит теперь с Вовой, который её кормит, одевает и танцует как хочет, то рассказывать всем что это твоя девушка нормально или нет? Ваши мнения коллеги!
tetyalissa    03.01.2019, 09:46
Оценка:  0
tetyalissa
Значит ты ИМПОТЕНТ !!
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