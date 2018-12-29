Безвизом воспользовались два миллиона украинцев

На данный момент Украина имеет договоренности о безвизовом режиме с более, чем ста странами мира.

Два миллиона граждан Украины ездят по безвизовому режиму УНИАН

Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с Европейским союзом.

Об этом в четверг, 3 января, сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

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“Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС! Безвиз работает!“ - написал Порошенко.

Он также отметил, что на данный момент Украина имеет безвизовый режим с более, чем 100 странами мира.

“Сейчас мы имеем безвизовый режим с более ста странами мира. И мы продолжаем открывать мир для Украины, а Украину - для мира“ - написал Порошенко.

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Ранее сообщалось, что украинцам станет проще ездить в еще одно государство в юго-восточной части Южной Америки, на побережье Атлантического океана.