Жестокое убийство в Виннице: Отца семейства взяли под стражу без права залога

В деле об убийстве двоих детей, женщины и ее матери назначено более 15 экспертиз.

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Винницкий городской суд взял под стражу подозреваемого в убийстве жены, ее матери и двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

30-летний житель Винницы взят под стражу на 60 дней без права внесения залога. Сейчас прокуратура осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного убийства четырех человек.

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“Установлено, что в последний день года в микрорайоне города “Академический“ произошло ужасное убийство“, - напомнила пресс-служба.

В квартире были обнаружены тела жестоко убитых семилетнего мальчика, его 30-летней матери и 63-летней бабушки. У всех были резано-рубленые раны головы. Трехлетняя девочка с подобными травмами дожила до больницы, но они оказались несовместимы с жизнью.

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Мужчине по пунктам 1 и 2 части 2 статьи 115 УК (умышленное убийство) грозит срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Назначено более 15 судебных экспертиз.

Напомним, ранее сообщалось, что в Виннице произошло групповое убийство. В квартире обнаружили тела троих человек - двоих женщин и ребенка, еще одного ребенка госпитализировали. К сожалению, трехлетняя девочка скончалась в больнице.