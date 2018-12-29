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В Житомирской области ребенок умер от кори

Комментариев: 2
Умерший ребенок получил первую прививку от кори.
Умерший ребенок получил первую прививку
Умерший ребенок получил первую прививку
zhitomir.info

В Житомирской областной детской больнице 1 января от кори умер мальчик в возрасте примерно 2 года и 8 месяцев. 

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Об этом сообщает Berdichev.biz, ссылаясь на пресс-службу Житомирского областного лабораторного центра Минздрава.

По словам медиков, ребенок из Бердичева проходил клиническое лечение от осложнения кори, подтвердил диагноз и вероятную причину смерти проведенное вскрытие. 

Заместитель главного врача города Бердичева уточнил, что умерший ребенок получил первую прививку - вторую не делали, потому что он еще не достиг нужного возраста. 

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Напоминим, в Харьковской области семимесячный ребенок умер от гриппа. Это подтверждено лабораторно.

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Теги: смерть, корь, ребенок, Украина, умер
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Комментариев (2)
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Boxerogos    03.01.2019, 11:34
Оценка:  0
Boxerogos
Надо признать что год xyйово начался!Что же дальше будет...
ВосставшийИзБана    03.01.2019, 12:05
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Признать надо что прививки не спасают. А умирают дети каждый день. Только нам не каждый день про это рассказывают.
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