В Житомирской области ребенок умер от кори

Умерший ребенок получил первую прививку от кори.

В Житомирской областной детской больнице 1 января от кори умер мальчик в возрасте примерно 2 года и 8 месяцев.

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Об этом сообщает Berdichev.biz, ссылаясь на пресс-службу Житомирского областного лабораторного центра Минздрава.

По словам медиков, ребенок из Бердичева проходил клиническое лечение от осложнения кори, подтвердил диагноз и вероятную причину смерти проведенное вскрытие.

Заместитель главного врача города Бердичева уточнил, что умерший ребенок получил первую прививку - вторую не делали, потому что он еще не достиг нужного возраста.

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Напоминим, в Харьковской области семимесячный ребенок умер от гриппа. Это подтверждено лабораторно.