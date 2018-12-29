На пожарах в Украине за два дня погибли 28 человек
На пожарах в Украине за два дня погибли почти 30 человек.
Об этом сообщает ГСЧС в четверг, 3 января.
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“Очень обидно, что начинать новый 2019 год приходится печальным антирекордом. Сразу 28 граждан погибли на пожарах в жилом секторе в течение 1 и 2 января. Как и всегда, основной причиной несчастий является собственная халатность граждан, а также сознательное пренебрежение противопожарными нормами“, - говорится в сообщении.
В этот же день в городе Благовещенское Кировоградской области огонь унес жизни мужчины 1938 года, а в Перечинщине, что в Закарпатской области, сжигая бытовой мусор, тяжело травмировалась 58-летняя женщина.
Спасатели призвали украинцев неуклонно придерживаться противопожарных норм.
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Напомним, в селе Раздольное Харьковской области произошел пожар в одноэтажном жилом доме барачного типа на четыре квартиры, в результате которого погибли муж и жена.