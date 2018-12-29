В Луганской области взрыв прогремел в доме культуры

Предварительная причина происшествия - неисправность твердотопливного котла.

В селе Коломийчиха Сватовского района Луганской области произошел взрыв в помещении сельского дома культуры.

Об этом сообщает ГСЧС в Луганской области, передает УНН.

“2 января в 23:55 в Службу спасения 101 поступило сообщение о взрыве по адресу: Сватовский район, с. Коломийчиха, ул.Полевая“, - говорится в сообщении.

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Во время проведения разведки спасателями было установлено, что в помещении сельского дома культуры Коломийчанской сельского совета произошел взрыв. Пожар был ликвидирован в 01:36. Огонь, уничтожил двери, пластиковые окна, внутреннюю отделку и повредил стены на площади 15 м. кв.

Предварительная причина происшествия - взрыв твердотопливного котла.

По данным ГСЧС - травмированных и погибших на месте происшествия не обнаружено.

Никто из людей не пострадал lugansk.dsns.gov.ua

Как сообщалось, в Фастове 16 декабря был день траура по погибшим во время взрыва.