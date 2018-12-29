На Прикарпатье водитель грузовика напал на полицейского

У пострадавшего черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы и рваная рана пальца.

В Коломыйском районе Ивано-Франковской области водитель грузового автомобиля избил патрульного полицейского.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции области.

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“2 января патрульные получили информацию, что автомобиль Iveco перевозит металлолом без необходимых документов. На автодороге Н-10 в поселке Отыния экипаж обнаружил автомобиль, на который было ориентирование. Водителю указали на нарушение ПДД - груз выступал за борта грузовика больше, чем на метр. Патрульные попросили документы для ознакомления, однако человек в грубой форме отказался выполнять законное требование“, - рассказали правоохранители.

Нарушитель “употреблял нецензурную брань в отношении полицейских“, проигнорировал несколько предупреждений о применении физической силы и спецсредств и напал на полицейского.

“Тогда мужчина схватил инспектора патрульной полиции за форменную одежду, ударил и толкнул правоохранителя на землю. Водитель активно сопротивлялся, поэтому после очередного предупреждения к нему применили физическую силу, слезоточивый газ и наручники“, - сообщили в патрульной полиции.

Медики диагностировали у пострадавшего инспектора черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и рваную рану пальца.

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Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Как было установлено, 36-летний местный житель ранее уже несколько раз привлекался к административной ответственности.

На этот раз нарушитель получил постановление по ч. 1 ст. 126 КУпАП. Также открыто уголовное производство по факту умышленного нанесения телесных повреждений сотруднику полиции.

Водитель пытался оказать сопротивление полицейским facebook.com/ivanofrankivskpatrolpolice

Как сообщалось 29 декабря, в Кременчуге четверо пьяных полицейских ограбили прохожего.