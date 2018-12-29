Участки и избиратели в России оказались бы под колпаком ФСБ - Климкин

Проводить выборы президента Украины на территории страны-агрессора просто напросто опасно.

Климкин объяснил, как живущим в РФ украинцам проголосовать на выборах EPA/UPG

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В России невозможно обеспечить выборы президента Украины без попытки влияния со стороны ФСБ и других структур. Об этом в колонке “Украинской правде“ написал министр иностранных дел Павел Климкин.

Так он прокомментировал закрытие ЦИК пяти избирательных участков в РФ и возникший в СМИ в связи с этим резонанс. По словам Климкина, МИД изначально выступало за закрытие, и ЦИК учел эту позицию.

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По его мнению, проводить выборы в Россим, которая является для Украины страной-агрессором, было бы крайне рискованно. “Выборы украинской власти должны проходить с соблюдением всех демократических стандартов. Россия же очень далека от демократических норм и международного права“, - говорит Климкин.

По словам министра, это уже подтвердили фейковые “выборы“ в Крыму и на Донбассе, вмешательство российских спецслужб в выборы в США и других европейских странах. “О том, как проходят выборы в самой России, даже говорить не буду“, - отметил Климкин.

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“Но главное: надо быть неизлечимо наивным, чтобы поверить, что ФСБ и другие российские институты не станут влиять на украинские выборы на своей собственной территории“, - подчеркнул он.

Главный мотив, который обусловливает закрытия участков в России, это безопасность, отмечает министр.

“И речь здесь даже не о таких вещах, как возможная инфильтрация агентов ФСБ в состав избирательных комиссий, влияние на них и многое другое. Нас беспокоит прежде всего безопасность украинских граждан“, - пишет дипломат.

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Российская пропаганда за последние годы подняла градус антиукраинских настроений в РФ до уровня истерии, напомнил Климкин. “Мы не можем гарантировать, что в день выборов не будет устроено опасных провокаций. Пострадать могут и украинские избиратели, и наши сотрудники и, в конце концов, сами здания дипучреждений“, - считает министр.

Можно не сомневаться, что все, кто примет участие в голосовании, обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий, также отметил он.

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Он также отметил, что в России сейчас находится более 2,5 млн украинцев, но на выборах в 2014 году проголосовали 1134 человека из 49418, записавшихся в списки избирателей.

Тем не менее Климкин заверил, что граждане Украины смогут проголосовать по месту постоянного проживания дома, если они находятся в РФ временно. Те, кто проживает в России постоянно, могут проехать в посольства Украины в Грузии, Финляндии и Казахстане.

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Ранее ЦИК перенес пять избирательных участков с территории РФ - в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске - в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.