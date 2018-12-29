"Казацкий городок" на Черкасчине вышел из Московского патриархата

Вслед за селом Скибин село Охматов также перешло в ПЦУ вместе со своим священником.

В Охматове община решила перейти в новосозданную церковь cerkvacherkasy.info

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В Черкасской области вслед за религиозной общиной села Скибин Жашковского района еще одна община заявила о переходе от Московского патриархата к ПЦУ. Об этом пишет местное издание "Козацький край".

Решила сменить юрисдикцию община села Охматов, также расположенного в Жашковском районе. Обе общины перешли вместе со своими священниками.

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Издание уточняет, что Охматов известен как древний казацкий городок и эпицентр двух мощных сражений в ХVII веке - в 1644 и 1655 годах.

Кроме того, это родное село знаменитого фольклориста, дирижера и композитора Порфирия Демуцкого, чьим именем названо музыкальное училище в Умани.

Его сын, Даниил Демуцкий, снимал фильм "Земля" вместе с Александром Довженко.

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Напомним, ранее сообщалось, что первая община в Черкасской области перешла в ПЦУ из УПЦ МП