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Под Тернополем от взрыва гранаты пострадала компания молодежи

Комментариев: 2
Возраст травмированных - от 15 до 22 лет, ранены четверо парней и девушка.
Под Тернополем от взрыва гранаты пострадала компания молодежи
© tp.npu.gov.ua
Фото 1/3
  • Состояние троих стабильное, двое - в реанимации
  • Состояние троих стабильное, двое - в реанимации
  • Состояние троих стабильное, двое - в реанимации
Под Тернополем от взрыва гранаты пострадала компания молодежи
Состояние троих стабильное, двое - в реанимации
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В селе Колодеевка Подволочисского района Тернопольской области в одном из частных домов взорвалась граната, в результате чего были травмированы пятеро молодых людей в возрасте от 15 до 22 лет.

Об этом сообщает отдел коммуникации областного управления полиции.

Несчастье случилось в помещении нежилого дома 2 января около 23:00.

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"По предварительной информации, взрыв произошел в результате неосторожного обращения с гранатой РГО, которую принес с собой двадцатичетырехлетний житель села Малый Ходачков", – говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, шестеро друзей: две девушки и четверо парней – вместе встречали в этом доме Новый год, а 2 января решили еще раз собраться. Однако один из компании задержался и вовремя не пришел. Уже после инцидента выяснилось гранатой хвастался ее владелец, а потом поставил на стол. Опасный предмет захотела осмотреть одиннадцатиклассница. Она случайно задела чеку, и граната взорвалась.

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"У всех пострадавших травмы различной степени тяжести – травмы глаз, химические ожоги, переломы, разрывы барабанных перепонок, рваные раны различных частей тела. Состояние троих стабильное. Другие в реанимационном отделении", – рассказали в полиции.

Правоохранители выясняют, откуда у юноши взялся опасный предмет. Событие внесли в ЕРДР по статье 263 часть 1 УК Украины, то есть незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Как сообщалось 2 января, в Тернополе пьяный мужчина хвастался гранатой и взорвал себя.

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Теги: взрыв, граната, Тернопольская область
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Комментариев (2)
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Операторська    03.01.2019, 13:30
Оценка:  0
Операторська
от придурки ...
Boxerogos    03.01.2019, 13:13
Оценка:  0
Boxerogos
Случайно задела чеку?Ахахахахахахаха!!!Спасибо,по смеялся!Скажу как человек,по-пьяни имевший дело и с РГД-5 и с Ф-1,отслучайного задевания чеки взрыва не произойдёт.Сначала нужно разогнуть"усики"чеки,а уж только потом выдёргивать чеку с нехилым усилием,а не"случайно задевать"!
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