Под Тернополем от взрыва гранаты пострадала компания молодежи

Возраст травмированных - от 15 до 22 лет, ранены четверо парней и девушка.

В селе Колодеевка Подволочисского района Тернопольской области в одном из частных домов взорвалась граната, в результате чего были травмированы пятеро молодых людей в возрасте от 15 до 22 лет.

Об этом сообщает отдел коммуникации областного управления полиции.

Несчастье случилось в помещении нежилого дома 2 января около 23:00.

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"По предварительной информации, взрыв произошел в результате неосторожного обращения с гранатой РГО, которую принес с собой двадцатичетырехлетний житель села Малый Ходачков", – говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, шестеро друзей: две девушки и четверо парней – вместе встречали в этом доме Новый год, а 2 января решили еще раз собраться. Однако один из компании задержался и вовремя не пришел. Уже после инцидента выяснилось гранатой хвастался ее владелец, а потом поставил на стол. Опасный предмет захотела осмотреть одиннадцатиклассница. Она случайно задела чеку, и граната взорвалась.

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"У всех пострадавших травмы различной степени тяжести – травмы глаз, химические ожоги, переломы, разрывы барабанных перепонок, рваные раны различных частей тела. Состояние троих стабильное. Другие в реанимационном отделении", – рассказали в полиции.

Правоохранители выясняют, откуда у юноши взялся опасный предмет. Событие внесли в ЕРДР по статье 263 часть 1 УК Украины, то есть незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Как сообщалось 2 января, в Тернополе пьяный мужчина хвастался гранатой и взорвал себя.