СБУ расследует попытку захвата власти в Украине в мае 2018

В 2018 в Чехии так называемый “Первый национальный украинский конгресс“ провозгласил, что ВРУ, ГПУ и МВД Украины нелегитимны и являются преступными организациями.

В городе Прага в Чехии в мае 2018 года был проведен так называемый “Первый национальный украинский конгресс“ и была создана фейковая “Украинская народная армия“. Служба безопасности Украины начала расследовать эти факты как попытку захвата власти.

Об этом сообщают Українськi Новини со ссылкой на материалы суда.

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По информации СБУ, 24-26 мая 2018 года в Чехии было проведено мероприятие под названием “Первый национальный украинский конгресс“ (ПНУК), на котором было провозглашено, что Верховная Рада Украины, Генеральная прокуратура Украины и Министерство внутренних дел Украины нелегитимны и являются преступными организациями, а ПНУК - якобы единственный легитимный законодательный орган власти Украины.

Также было провозглашено, что судебной ветвью власти является “Украинский народный трибунал“, а для исполнения приговоров “трибунала“ создается собственная спецслужба - “Тайная экзекьюта“.

Одновременно участниками ПНУК было объявлено о создании ряда парамилитарных структур, в том числе “Украинской народной армии“ (УНА).

Отмечалось, что задачами УНА является противодействие Национальной гвардии Украины и Национальной полиции Украины с целью насильственного захвата власти и свержения конституционного строя.

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Кроме этого, члены указанной организации должны проводить разведывательную деятельность и способствовать “Тайной экзекьюте“ в осуществлении посягательств на жизнь и здоровье государственных и политических деятелей Украины.

В сообщении отмечается, что развитие указанного воинского формирования на территории Украины осуществляется по территориальному признаку. Было предусмотрено создать 5 “легионов“ УНА.

Согласно письму Департамента защиты национальной государственности СБУ от 26 сентября 2018 года, установлено, что наиболее быстро происходит формирование руководящего состава легиона УНА “Центр“, подразделения которого действуют на территории Киева, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской областей и города Кременчуг (Полтавская область).

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Лидером ПНУК является Рустам Ташбаев, в 2015 году он был задержан как организатор так называемого “третьего майдана“.

На съезде в Праге в мае 2018 года единым кандидатом в президенты Украины от ПНУК был избран активист Евромайдана Иван Бубенчик.

В декабре 2018 года киевский суд по ходатайству СБУ назначил судебно-лингвистическую экспертизу заявлений, оглашенных на съезде ПНУКа и лично Ташбаевым относительно захвата власти в Украине.

Как сообщалось 5 апреля, ГПУ объявила Бубенчику новое подозрение.