В Черном море закрыли канал из-за тумана

Кроме того, было ограничено движение торговых судов в двух портах из-за тумана.

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Херсонский морской канал в Черном море закрыли для прохода судов из-за тумана. Об этом сообщила Администрация морских портов Украины, передает УНН.

В ведомстве уточнили, что также были ограничены лоцманские проводки судов и грузовые операции с зерновыми в Бердянском и Херсонском морских портах.

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“По состоянию на 3 января Бердянский морской порт и Херсонский морской порт - ограничены лоцманские проводки судов и грузовые операции с зерновыми. ХМК - закрыт“, - сообщила АМП.

Ранее синоптики прогнозировали резкое ухудшение погоды по всей Украине - с метелью и гололедом.