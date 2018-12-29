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В Черном море закрыли канал из-за тумана

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Кроме того, было ограничено движение торговых судов в двух портах из-за тумана.
Движение в Черном море ограничили из-за тумана
Движение в Черном море ограничили из-за тумана
facebook.com/uspa.gov.ua

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Херсонский морской канал в Черном море закрыли для прохода судов из-за тумана. Об этом сообщила Администрация морских портов Украины, передает УНН.

В ведомстве уточнили, что также были ограничены лоцманские проводки судов и грузовые операции с зерновыми в Бердянском и Херсонском морских портах. 

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“По состоянию на 3 января Бердянский морской порт и Херсонский морской порт - ограничены лоцманские проводки судов и грузовые операции с зерновыми. ХМК - закрыт“, - сообщила АМП.

Ранее синоптики прогнозировали резкое ухудшение погоды по всей Украине - с метелью и гололедом.

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Теги: погода, туман, море, торговля, корабли, Черное море, Херсон
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