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В Ровенской области пьяный мужчина бросил в людей гранату

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Полиция обнаружила в кармане куртки 20-летнего парня корпус ручной осколочной гранаты Ф-1.
Злоумышленника задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины
Злоумышленника задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины
rv.npu.gov.ua

В Ровенской области, в селе Ракитное, нетрезвый молодой человек бросил под ноги гранату молодой паре. 

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

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“Полицейские выяснили, что второго января около 20 часов на улице Пролетарская в поселке Ракитное к парню и девушке подошел нетрезвый молодой человек и начал конфликтовать. Впоследствии он достал из кармана куртки гранату, которую бросил под ноги паре“, - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины
Злоумышленника задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины
rv.npu.gov.ua

Граната не взорвалась. Напуганная девушка сразу позвонила на 102. Услышав это, злоумышленник поднял опасный предмет и ушел. Его задержали на соседней улице вблизи места проживания.

Полиция обнаружила в кармане куртки 20-летнего парня и изъяла корпус ручной осколочной гранаты Ф-1 и отделенный пыл к ней, которые направлены для проведения экспертизы.

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Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Следователи готовят материалы для сообщения ему о подозрении в совершении хулиганства по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет. В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают также происхождение гранаты.

Напомним, в селе Колодеевка Подволочисского района Тернопольской области в одном из частных домов взорвалась граната, в результате чего были травмированы пятеро молодых людей в возрасте от 15 до 22 лет.

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Теги: полиция, Ровно, граната, полиция
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