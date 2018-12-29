На Закарпатье "евробляхер" на дороге устроил стрельбу

Причиной для стрельбы послужил конфликт с другим водителем.

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В Береговском районе Закарпатья во время конфликта на дороге один из водителей применил травматический пистолет, устроив стрельбу.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции области.

"Поступило сообщение от жителя села Гать Береговского района. Заявитель сообщил о том, что неизвестный открыл стрельбу на дороге", – сообщают в полиции.

Как оказалось, между двумя участниками дорожного движения произошел конфликт, в результате чего один из них достал из салона пистолет и стал стрелять под ноги другому водителю. Пострадавший сообщил о стрельбе сначала сельскому голове, а потом в полицию. Правоохранители ввели оперативный план "Перехват".

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Вскоре хулигана задержали патрульные на посту в Мукачево. Они остановили автомобиль марки Skоdа Suрerb иностранной регистрации, которым управлял 42-летний житель Виноградовского района. Во время осмотра инспекторы обнаружили и изъяли травматический пистолет с патронами. Разрешительные документы на оружие у мужчины отсутствуют.

По данному факту полиция начала уголовное производство (хулиганство с применением оружия). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Оружие изъято и направлено на экспертизу. Относительно фигуранта дела решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщалось 30 декабря, в центре Ивано-Франковска застрелили мужчину.