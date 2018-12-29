В УПЦ МП считают, что митрополит Симеон мог бы "покаяться и вернуться"

В церкви заявили, что "понимают стрессовое состояние и духовную дезориентацию" Винницкого митрополита.

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В УПЦ МП восприняли иск митрополита Винницкого и Барского Симеона о восстановлении в должности как намерение вернуться к УПЦ МП. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"С пониманием воспринимаем стрессовое состояние и духовную дезориентацию митрополита Симеона, после перехода от независимой и самоуправляемой УПЦ к Церкви, которая не только полностью подчинена Константинопольскому Патриархату, но является его частью даже без права называться "украинской", - заявили в УПЦ МП.

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Там отметили, что, если митрополит Симеон считает себя клириком новой "Православной Церкви Украины", то его обновления в УПЦ МП возможно "через покаяние".

"В случае, если митрополит Симеон считает себя клириком Константинопольского Патриархата, то его возобновление возможно при наличии отпускной грамоты и согласия Патриарха Варфоломея о возвращении его в состав УПЦ", - отметила пресс-служба.

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Сам митрополит Симеон объяснил, что его иск к УПЦ МП про восстановление необходим, чтобы избежать неверных трактовок указа митрополита Онуфрия о его отстранении от епархии - в частности, как уклонения от обязанностей.

Напомним, митрополит Симеон присутствовал на Объединительном соборе украинских церквей и позже объявил о переходе своей епархии к ПЦУ. За это УПЦ МП отстранила его от службы в епархии, но патриарх Варфоломей подтвердил, что приход Симеона находится теперь под его юрисдикцией.