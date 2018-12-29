В харьковской квартире нашли тела двух студенток

По предварительной информации, убитыми оказались иностранки.

В Харькове в квартире дома по улице Валентиновской нашли мертвыми тела двух иностранных студенток 20 и 22 лет с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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3 января в полицию обратился 19-летний парень с просьбой установить местонахождение его подруг, с которыми он вместе учится на втором курсе университета. По его словам, девушки с 31 декабря 2018 года не отвечали на телефонные звонки.

“Прибыв на место происшествия, в съемной квартире работники полиции обнаружили два женских тела без признаков жизни“, - рассказали в полиции.

По предварительной информации, убитыми оказались иностранки, сначала сообщалось, что они приехали из Турции, позже уточнили, что из Марокко. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Проводятся следственные и розыскные действия.

Как сообщалось 24 декабря, в Марокко произошло убийство туристок, студенток из Скандинавии. Полиция считает правдоподобной видеозапись обезглавливания.