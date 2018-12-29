Самопомич выдвинула своего кандидата в президенты

Решение было принято на 17 съезде партии.

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В Объединении Самопомич единогласно проголосовали за выдвижение Андрея Садового на пост кандидата в президенты от партии.

Соответствующее решение было принято на 17 съезде партии 3 января, передает Украинская правда.

“Я помню, когда был первый день моей работы в должности во Львове. Тогда спросили Екатерину (жену Андрея Садового) какие у нее впечатления, какие ожидания. Она сказала - у меня такое впечатление, ожидания, что я посылаю мужа на войну. Я понимаю, что я иду на войну, но я иду служить. Я люблю людей и люблю вас. Я готов отдать свою жизнь, потому что это наша Украина и у нас другой нет, другого шанса не будет. Мы должны идти сейчас в наступление и побеждать, именно сейчас“, - заявил Садовый в своей речи.

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Напомним, третьим, кто подал документы в Центральную избирательную комиссию для участия в предстоящих президентских выборах, стал народный депутат Сергей Каплин.