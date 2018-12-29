На Драгобрате с подъемника упали лыжники - соцсети

Очевидцы отмечают, что обслуживающий персонал не предоставил пострадавшим своевременную помощь.

С подъемника на украинском горнолыжном курорте Драгобрат из-за неисправности сиденья упали двое лыжников.

Об этом сообщает одна из пострадавших в результате инцидента Анна Самородова в Facebook.

Потерпевшая рассказала, что через 15-20 метров после начала подъема от сидения отломалась подставка для лыж, которая упала вместе с ней и еще одним пассажиром подъемника.

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“Подъёмник никто не остановил, мало того, что мы застряли в этом снегу, упали на железяку, нам снизу сотрудники Драгобрата кричат “отползите оттуда, уберите головы, тут люди едут!“ - отметила Самородова.

Отмечается, что представители персонала подъемника не увидели ничего страшного и предположили, что пострадавшие сами виноваты в инциденте.

“Мне предложили компенсацию. Что бы эта ситуация была забыта. Скипасы (билеты на подъемник, - прим. ред.). То есть серьезно? А если завтра ещё люди упадут? А может кому-то повезёт меньше?“, - выразила Самородова возмущение реакцией персонала.

Персонал не счел нужным спешить на помощь выпавшим туристам facebook.com/Anna Samorodova

Как сообщалось 26 декабря, на курорте Драгобрат туристку переехали ратраком.