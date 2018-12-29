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В ГПУ поступило представление на нарпепа Дубневича

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Юристы Генпрокуратуры изучают поступившее из САП представление на снятие депутатской неприкосновенности с депутата Ярослава Дубневича.
Генеральная прокуратура Украины получила представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича.
Генеральная прокуратура Украины получила представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича.
https://www.facebook.com/Dubnevych

Генеральная прокуратура Украины получила от Специализированной антикоррупционной прокуратуры представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата от Блока Петра Порошенко Ярослава Дубневича. Об этом в четверг, 3 января, сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря ГПУ Ларису Сарган.

По ее словам, генпрокурор еще не подписал представление.

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“Представление мы получили, его сейчас изучают наши юристы. После этого будет дано заключение: либо Генеральный прокурор подпишет сразу представления и передаст его в Верховную Раду, или отдаст на доработку. Ждем заключения юридического отдела“, - сказала Сарган.

Отмечается, что НАБУ и Служба безопасности Украины расследует несколько уголовных производств, в которых фигурируют должностные лица Укрзализныци и компании братьев Дубневичей. В частности, о хищении газа на сумму более 1,4 млрд гривен.  

НАПК проверяет декларации Дубневича и еще ряда чиновников.

 

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Теги: неприкосновенность, ГПУ, Дубневич, САП
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Источник: korrespondent.net

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