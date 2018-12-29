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Убитый охранник президента любил путешествия и рукопашный бой - СМИ

Комментариев: 8
Хмелюк участвовал в Кубке президента по рукопашному бою, а его жена торговала женской спортивной одеждой.
Хмелюк с семьей любили отдых на море
Хмелюк с семьей любили отдых на море
strana.ua

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Убитый на территории ЖК “Французский Квартал“ сотруднику Управления госохраны Васили Хмелюк не был активным пользователем соцстелей, однако журналисты разыскали аккаунты его родственников и опубликовали все, что можно из них узнать. Об этом пишет “Страна“.

У охранника остались жена и двое маленьких сыновей
У охранника остались жена и двое маленьких сыновей
strana.ua

По данным издания, мужчина обеспечивал безопасность первых лиц государства и служил капитаном в Управлении госохраны.

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Судя по фото в Instagram, семья Хмелюка любила путешествовать. Охранник много времени проводил с семьей, занимался спортом, участвовал в Кубке президента Украины по рукопашному бою.

Сотрудник госохраны участвовал в Кубке президента по рукопашному бою
Сотрудник госохраны участвовал в Кубке президента по рукопашному бою
strana.ua

На странице, помимо семейных фото, указан интернет-магазин женской спортивной одежды, сообщает издание. Ссылка на магазин размещена на странице Алины Хмелюк в Instagram. В основном, ассортимент товара предназначался для занятий фитнесом или бегом в спортзале и на открытом воздухе. Некоторые модели одежды рекламировала Алина. 

Судя по Инстаграму жены Хмелюка, она торговала женской спортивной одеждой
Судя по Инстаграму жены Хмелюка, она торговала женской спортивной одеждой
strana.ua

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По данным декларации Хмелюка за 2017 год, он был родом из Каменца-Подольского в Хмельницкой области. В декларации Василий Хмелюк указал квартиру в Киеве, зарегистрированную на жену. Жилье супруги приобрели в 2015 году.

Некоторые модели одежды рекламировала лично Алина
Некоторые модели одежды рекламировала лично Алина
strana.ua

Смерть Хмелюка произошла на глазах его жены и сыновей. Погибший, по данным СМИ, приехал на территорию ЖК Французский квартал на машине “Volkswagen Caddy“ на донецких номерах серии “АН“ вместе с двумя друзьями, женой Алиной и двумя маленькими сыновьями - Глебом и Димой. За рулем машины был друг убитого.

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По данным очевидцев, Хмелюк скончался после того, как его ударил в лицо выгуливающий собак мужчина. Сотрудники “скорой“ не смогли его реанимировать.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева на территории ЖК “Французский квартал“ был убит мужчина в результате конфликта на подъезде к парковке.

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Теги: убийство, охранник, Госохрана, Порошенко, конфликт, Киев
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Комментариев (9)
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Рики    03.01.2019, 16:39
Оценка:  0
Рики
Полный моральный упадок общества, катастрофический просто.
Рики    03.01.2019, 16:38
Оценка:  +1
Рики
Как стало быстро и до нелепости просто в нашей стране потерять жизнь. Это стало возможным из-за зашкаливающего отсутствия взаимоуважения, терпимости друг к другу, элементарной культуры поведения в обществе , агрессии и из-за часто бессмысленного выпячивания своих интересов.
МішкаНаПівдні*    03.01.2019, 16:22
Оценка:  +1
МішкаНаПівдні*
Как пишут Очеретяный сделал замечание водителю который якобы чуть не наехал на его таксу. Началась словесная перепалка и к разговору на повышенных тонах присоединились друзья водителя которые вышли из автомобиля в том числе погибший сотрудник госохраны. Получилось 3 против 1.
МішкаНаПівдні*    03.01.2019, 16:27
Оценка:  0
МішкаНаПівдні*
Наверное правильным было закончить этот разговор "один на один" - словами, а двум друзьям не подключаться...может и смерти не было., если-бы водитель сказал - "извините что я, чуть не наехал на Вашу собачку" .....
МішкаНаПівдні*    03.01.2019, 16:33
Оценка:  -1
МішкаНаПівдні*
Разучились мы, уступать друг другу и мирно договариваться. В Одессе и на Донбассе вот то-же, не захотели......
Ruspidor    03.01.2019, 16:06
Оценка:  +1
Ruspidor
Запомните, быки, на любого бойца всегда найдётся более крутой боец!
GreenPeace!    03.01.2019, 16:04
Оценка:  0
GreenPeace!
Не люблю кавказцев,но,имея прямое отношение,к физиогномике,могу сказать,что убитый,оченб быковатый тип.Задира.
GreenPeace!    03.01.2019, 16:05
Оценка:  +1
GreenPeace!
Господи прости,но этот парень "включил царя",как и все охранники из деревень.
Антибес    03.01.2019, 16:00
Оценка:  +3
Антибес
Похоже"рукопашник"начал быковать.Боксёр его и "шёлкнул"...Но это не снимает ответственности с убийцы.Но"рукопашка" против бокса не катит.
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