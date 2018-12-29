Убитый охранник президента любил путешествия и рукопашный бой - СМИ

Хмелюк участвовал в Кубке президента по рукопашному бою, а его жена торговала женской спортивной одеждой.

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Убитый на территории ЖК “Французский Квартал“ сотруднику Управления госохраны Васили Хмелюк не был активным пользователем соцстелей, однако журналисты разыскали аккаунты его родственников и опубликовали все, что можно из них узнать. Об этом пишет “Страна“.

У охранника остались жена и двое маленьких сыновей strana.ua

По данным издания, мужчина обеспечивал безопасность первых лиц государства и служил капитаном в Управлении госохраны.

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Судя по фото в Instagram, семья Хмелюка любила путешествовать. Охранник много времени проводил с семьей, занимался спортом, участвовал в Кубке президента Украины по рукопашному бою.

Сотрудник госохраны участвовал в Кубке президента по рукопашному бою strana.ua

На странице, помимо семейных фото, указан интернет-магазин женской спортивной одежды, сообщает издание. Ссылка на магазин размещена на странице Алины Хмелюк в Instagram. В основном, ассортимент товара предназначался для занятий фитнесом или бегом в спортзале и на открытом воздухе. Некоторые модели одежды рекламировала Алина.

Судя по Инстаграму жены Хмелюка, она торговала женской спортивной одеждой strana.ua

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По данным декларации Хмелюка за 2017 год, он был родом из Каменца-Подольского в Хмельницкой области. В декларации Василий Хмелюк указал квартиру в Киеве, зарегистрированную на жену. Жилье супруги приобрели в 2015 году.

Некоторые модели одежды рекламировала лично Алина strana.ua

Смерть Хмелюка произошла на глазах его жены и сыновей. Погибший, по данным СМИ, приехал на территорию ЖК Французский квартал на машине “Volkswagen Caddy“ на донецких номерах серии “АН“ вместе с двумя друзьями, женой Алиной и двумя маленькими сыновьями - Глебом и Димой. За рулем машины был друг убитого.

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По данным очевидцев, Хмелюк скончался после того, как его ударил в лицо выгуливающий собак мужчина. Сотрудники “скорой“ не смогли его реанимировать.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева на территории ЖК “Французский квартал“ был убит мужчина в результате конфликта на подъезде к парковке.