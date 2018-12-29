Начальник патрульной полиции Зозуля снова оказался в центре скандала

Руководитель Управления патрульной полиции по Киеву произнес "пламенную" речь на корпоративе правоохранителей.

Начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля, не стеснялся нецензурных выражений, на новогоднем корпоративе подвел “итоги“ работы.

Читай также: Драка нардепа и политолога попала на видео

Видеозапись “пламенного“ выступления столичного “главкопа“ было опубликовано на YouTube-канале портала Українські новини.

“Нам не хватает сил, опыта, терпения, денег. Нам не хватает всего. Но мы должны продолжать все это делать. Потому что, как только мы перестанем это делать, в стране наступит просто пи*дец, просто ср*ка огромная, как только патрульные, особенно в Киеве, уйдут с улиц“, - сказал Зозуля.

Речь столичного “главкопа“ прервали две девушки, которые поднялись на сцену и увели его оттуда. По данным журналистов, ролик был заснят на новогоднем корпоративе киевских полицейских, поэтому не исключен вариант того, что Зозуля находился в нетрезвом состоянии.

Читай также: В Харькове женщина обматерила чернокожих студенов

Напомним, народный депутат от фракции Блок Петра Порошенко Олег Барна в коридоре Верховной Рады обматерил журналиста Игоря Колтунова после вопроса, почему он трижды кнопкодавил во время голосования.