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Начальник патрульной полиции Зозуля снова оказался в центре скандала

Комментариев: 3
Руководитель Управления патрульной полиции по Киеву произнес "пламенную" речь на корпоративе правоохранителей.
Зозуля выступил с нецензурной речью
Зозуля выступил с нецензурной речью
facebook.com/arsen.avakov

Начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля, не стеснялся нецензурных выражений, на новогоднем корпоративе подвел “итоги“ работы. 

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Видеозапись “пламенного“ выступления столичного “главкопа“ было опубликовано на YouTube-канале портала Українські новини.

“Нам не хватает сил, опыта, терпения, денег. Нам не хватает всего. Но мы должны продолжать все это делать. Потому что, как только мы перестанем это делать, в стране наступит просто пи*дец, просто ср*ка огромная, как только патрульные, особенно в Киеве, уйдут с улиц“, - сказал Зозуля.

Речь столичного “главкопа“ прервали две девушки, которые поднялись на сцену и увели его оттуда. По данным журналистов, ролик был заснят на новогоднем корпоративе киевских полицейских, поэтому не исключен вариант того, что Зозуля находился в нетрезвом состоянии.

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Напомним, народный депутат от фракции Блок Петра Порошенко Олег Барна в коридоре Верховной Рады обматерил журналиста Игоря Колтунова после вопроса, почему он трижды кнопкодавил во время голосования.

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Теги: полиция, Зозуля, нецензурная лексика, корпоратив
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Комментариев (4)
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мармизасвiдомого    03.01.2019, 16:40
Оценка:  0
мармизасвiдомого
У кукушки с кукушкой невпорядке. Обдолбился яйцелоп.
Антибес    03.01.2019, 16:35
Оценка:  -1
Антибес
Этлт китаёза,вылупившийся в бочке из-под риса,довольно забавный.Но кто его назначил"главкопом"?Пох оже такие же клоуны-иноземцы,но повыше рангом.Не иначе Ара Авакян своё армянское ебло всунул...
bertal    03.01.2019, 16:27
Оценка:  -2
bertal
А что он неправильно сказал? п****з точно будет в Киеве, при Юще гаишники остались без работы, кто помнит это тот и помнит что водители потеряли страх и ездили пьяными или кто то скажет , что это не правда?
Хитрый-Лис    03.01.2019, 16:20
Оценка:  -2
Хитрый-Лис
Отправить его в Ср.....ку ..........
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