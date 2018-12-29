Скандальную киевскую стройку показали на фото
Скандальное сооружение торгово-развлекательного центра над станцией метро Героев Днепра в Киеве показали в ретроспективе. Фотогалерею предоставил известный киевский фотограф Павел Пащенко.
Напомним, в июле 2016 года в столичном районе Оболонь снесли торговые малые архитектурные формы у станции метро Героев Днепра, после чего там началась масштабная стройка. Местные жители выступили категорически против стройки над метро, посчитав, что строительство угрожает безопасному движению метрополитена, а также ухудшает инфраструктуру района.
Читай также: На стройке ТРЦ на станции Героев Днепра в Киеве погиб строитель
В сентябре того же года на станции метро Героев Днепра обрушилась часть потолка, что противники стройки связали со строительными работами. В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко, комментируя 22 сентября 2016 года работы на станции Героев Днепра, заявил, что там проводятся работы по плановому укреплению станции и устройству гидроизоляции.
27 сентября того же года появилась информация о том, что на станции метро Героев Днепра образовалась трещина - платформа станции треснула пополам. Мэр Киева назвал информацию спекуляциями и снова заявил о работах по укреплению станции.
Сейчас сооружаемый торгово-развлекательный центр готовят ко вводу в эксплуатацию.
В комплекс OASIS ходим только в бесплатный туалет, ТОЛЬКО! И гадим, гадим, гадим ...