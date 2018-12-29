Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Скандальную киевскую стройку показали на фото

Комментариев: 2
Столичный фотограф показал ретроспективу станции метро в Киеве, над которой сооружается торгово-развлекательный комплекс.

Скандальное сооружение торгово-развлекательного центра над станцией метро Героев Днепра в Киеве показали в ретроспективе. Фотогалерею предоставил известный киевский фотограф Павел Пащенко.

Напомним, в июле 2016 года в столичном районе Оболонь снесли торговые малые архитектурные формы у станции метро Героев Днепра, после чего там началась масштабная стройка. Местные жители выступили категорически против стройки над метро, посчитав, что строительство угрожает безопасному движению метрополитена, а также ухудшает инфраструктуру района.

Читай также: На стройке ТРЦ на станции Героев Днепра в Киеве погиб строитель

В сентябре того же года на станции метро Героев Днепра обрушилась часть потолка, что противники стройки связали со строительными работами. В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко, комментируя 22 сентября 2016 года работы на станции Героев Днепра, заявил, что там проводятся работы по плановому укреплению станции и устройству гидроизоляции.

27 сентября того же года появилась информация о том, что на станции метро Героев Днепра образовалась трещина - платформа станции треснула пополам. Мэр Киева назвал информацию спекуляциями и снова заявил о работах по укреплению станции.

Сейчас сооружаемый торгово-развлекательный центр готовят ко вводу в эксплуатацию.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, метро, Оболонь, скандал, торговый центр, ТРЦ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Fortuno    03.01.2019, 17:43
Оценка:  -1
Fortuno
Внимание всем!

В комплекс OASIS ходим только в бесплатный туалет, ТОЛЬКО! И гадим, гадим, гадим ...
ВосставшийИзБана    03.01.2019, 17:16
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Страшно ходить во все эти комплексы.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь