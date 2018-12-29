В Краматорске мать избила шлангом и выгнала из дома 6-летнего сына

Сильно замерзшего ребенка увидел небезразличный прохожий, который вызвал полицию.

В Краматорске мать выгнала ночью из дома 6-летнего сына без верхней одежды.

Сильно замерзшего ребенка увидел небезразличный прохожий, который вызвал полицию. Как рассказали патрульные, мальчик бродил по ночному городу раздетый.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины.

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“На улице он оказался потому, что родная мама выгнала его. На детские просьбы пустить домой она не реагировала, потому что была навеселе. Поэтому малыш решил пойти в город и заблудился. Объяснить, где его дом, он не смог“, - сказано в сообщении.

Полицейские доставили ребенка в детскую больницу. Во время осмотра врач обнаружил на теле мальчика многочисленные ушибы и синяки. Малыш рассказал, что они появились после того, как накануне мать избила его резиновым шлангом.

Об этой ситуации патрульные сообщили сотрудникам ювенальной превенции Краматорского отдела полиции, которые в дальнейшем будет заниматься этим делом.

В свою очередь, адвокат Сергей Войченко, комментируя ситуацию в эфире ObozTV, заявил, что горе-матерью теперь займутся местные социальные службы.

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“Вопрос будет стоять о лишении ее родительских прав. Думаю, что когда мать протрезвеет, мы увидим стандартную картину для этих ситуаций - она с крокодильими слезами будет просить вернуть ей ребенка, рассказывать, что больше так делать не будет... В данном случае, думаю, что будет привлечена к административной ответственности. Социальным службам не надо быть равнодушными, стоит эту семью, если она до сих пор не состоит на учете, взять на учет“, - подчеркнул Войченко.

Напомним, в Тернополе патрульный полицейский спас четырехлетнюю девочку, которая стояла на подоконнике открытого окна, плакала и просила о помощи.