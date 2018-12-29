Одежда и обувь военных: 118 образцов не прошли проверку
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Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ отчиталось о результатах проверки вещевого имущества военных в 2018 году. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.
Управление выдало 580 заключений о результатах проверки образцов одежды, обуви, сумок и бытовой техники, среди которых 118 - отрицательны.
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“Кроме того, проверено 380 контрольных образцов предметов вещевого имущества, которые предоставлялись поставщиками на основании заключенных договоров, из которых составлено 13 актов с выявленными недостатками“, - отметила пресс-служба.
Управление подготовило 10 писем в Департамент госзакупок Минобороны по результатам проверки, а также 9 обращений и писем граждан и субъектов хозяйствования.
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“Организовано и проведено меры по осуществлению приемочного контроля товара по качеству вещевого имущества по 307 договорам и принято вещевого имущества“, - отмечают в ведомстве.
Там также перечислили товары, которые проходили проверку. Среди них, например, 297 тысяч ботинок с высокими берцами, 15 тысяч хромовых полуботинок, более 40 тысяч утепленных бахил.
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Также в списке - летние шарфы (60 тысяч), зимние шарфы (120 тысяч), 130 тысяч простыней, 150 тысяч зимних курток, 150 тысяч зимних и 50 тысяч летних брюк, 320 тысяч полевых костюмов.
Проверяли носки, панамы, спальники, карематы, резиновые сапоги, тактические налокотники и наколенники, вафельные полотенка, наволочки, медицинские и транспортные сумки, шапки, ремни, подушки, нижнее белье, рубашки и маскировочные костюмы.
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Кроме того, под проверку попали стиральные машинки, палатки, мыло, жетоны, баллистические очки, стиральные порошки, нагрудные знаки и медали, сушильные машинки. “Общее количество принятого вещевого имущества составило 7814130 единиц“, - отметили в управлении.
Ранее в ВСУ заявили о пропаже украинского военнослужащего на Донбассе. В то же время сепаратисты сообщили о захвате и допросе украинского военнослужащего.