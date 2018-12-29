На Прикарпатье задержали ранее выдворенного "вора в законе" Тенго Гальского

"Авторитет" планировал "курировать" кражи, грабежи, разбойные нападения и угон авто в столичном регионе.

В Ивано-Франковской области сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ задержали “вора в законе“, который нелегально прибыл в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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“Оперативники спецслужбы установили, что представитель криминальных кругов одной из стран Южного Кавказа по кличке “Тенго Гальский“, используя фиктивные документы незаконно въехал на территорию нашего государства“, - говорится в сообщении.

По оперативной информации, злоумышленник прибыл в Украину для координации деятельности организованных преступных группировок. “Вор в законе“ должен был взять под контроль перераспределение денежных потоков от краж, грабежей, разбойных нападений и угона автомобилей в столичном регионе.

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Мужчину задержали в одном из комплексов отдыха Ивано-Франковской области. У него нашли пистолет и поддельные документы для незаконного пребывания в Украине. Изъятые предметы направлены на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 УК Украины и устанавливаются другие обстоятельства противоправной деятельности задержанного.

Напомним, 30 октября, Украина в очередной раз выдворила “вора в законе“ Тенго Гальского. также его выдворяли в сентябре и апреле этого года.